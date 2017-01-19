Başkan Kayda, Güzgülü'nü Ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'nü makamında ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya'nın da eşlik ettiği ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'de gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.



Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Güzgülü'ne teşekkür eden Başkan Kayda, Büyükşehir ve Salihli Belediyesi'nin işbirliğinde Salihli'ye önemli projelerin kazandırıldığını söyledi. - MANİSA