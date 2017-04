Başkan Kayda, Enad Üyeleri ile Buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (ENAD) ziyaret ederek, sorunlarını yerinde dinledi.



Ziyarette engelliler ile sohbet eden Başkan Kayda, her zaman yanlarında olduklarını vurgu yaptı. Başkan Kayda "Sizler her türlü hizmetin en iyisine ve en özeline layıksınız. Bizler size layık olmak için çalışıyoruz. Eksiklikleriniz mutlaka var ama zaman içersinde sizden gelen talepler doğrultusunda her şeyi yapmaya hazırız. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, onlara engelsiz bir Salihli sunmak için Salihli Belediyesi olarak yoğun gayret içerisindeyiz" dedi.



Ziyaretlerden dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür eden ENAD üyeleri, kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirtti. - MANİSA