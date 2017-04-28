Başkan Kayda'dan Play-Out Öncesi Moral Yemeği

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme Play-Out maçında Alaşehir Belediyespor ile karşılaşacak olan Salihli Belediyesporlu futbolculara, Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından moral yemeği verildi.



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumartesi günü Alaşehir Belediyespor ile zorlu Play-Out maçı oynayacak olan Salihli Belediyespor Futbol Takımı ile birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi. Belediyespor Razlı Tesislerinde gerçekleştirilen yemekte Başkan Kayda, yeşil-beyazlı futbolcular ile teknik ekibe moral verdi.



"Sizlere inanıyoruz"



Sezon boyunca aldıkları galibiyetlerle tüm taraftarlara büyük bir sevinç yaşatan yeşil-beyazlı futbolcular ile teknik ekibe Salihli adına teşekkür eden Başkan Zeki Kayda, "Sizlere inanıyoruz. Final maçında sizleri hep birlikte destekleyeceğiz. Bütün bir sezon gösterdiğiniz mücadeleden dolayı tüm oyuncuları ve Teknik ekibi kutluyorum. Sizler için ne yapsak azdır. Kısıtlı imkanlarla zoru başardınız. Teknik Direktör Yusuf Sapmaz ile Yardımcı Antrenörler Fırat Yaren ve Murat Kahraman saha kenarında sizler de sahada ter döktünüz. Cumartesi günü oynanacak olan maçta sonuç ne olursa olsun Belediye Başkanı olarak ben her zaman sizin yanınızdayım. Eğer final maçını kazanırsak Salihli'ye erken bayram yaşatırsınız. Hepinize final maçında başarılar diliyorum." dedi.



Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın sürpriz ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden takım kaptanı Gökçe Gümüş, Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Cumartesi günü saat 15.30'da Alaşehir Belediyespor ile oynayacakları Play-Out maçında Başkan Kayda'ya galibiyet sözü verdi. - MANİSA