Başkan Kayda'dan Öğrencilere Yerel Yönetimler Dersi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Fatih İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, Sosyal Bilimler Dersi'nin yerel yönetimler konusunu belediye meclis salonunda işledi.



Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu tarafından karşılanan öğrenciler, Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından yerel yönetimler hakkında bilgilendirildi. Belediye Meclis Salonunda Başkan Kayda ile bir araya gelen minik öğrenciler, yerel yönetimler üzerine Başkan Kayda'ya sorular sorarken, öğrencilerin sorularını açıklayıcı bir şekilde yanıtlayan Başkan Kayda, belediyenin işleyişi, sorumluluk alanları, yerel yönetim seçimleri ve Salihli Belediyesi'nin yaptığı projeler hakkında detaylı bilgi verdi.



Öğrencilerle birebir ilgilenen Başkan Kayda, programın sonunda öğretmenleri Mehmet Karaaslan'a teşekkür ederek, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.



Uygulamalı derslerin daha anlaşılır ve akılda kalıcı olduğunu belirten Karaaslan, kendilerine zaman ayıran ve yerel yönetimler hakkında öğrencileri bilgilendiren Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. - MANİSA