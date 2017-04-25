Başkan Kaya'dan Kabadüz'e Doğalgaz Müjdesi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bu yılsonuna kadar doğalgaz kullanımına başlanılacak.



Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bu yılın sonuna kadar ilçede doğalgaz kullanılmasına başlanacağının müjdesini verdi. İlçeyi doğalgaza kavuşturmanın mutluluğu içinde olduklarını anımsatan Başkan Kaya, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ilçemize doğalgaz ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçemizde çalışma alanı kapsamına alınmıştır. İlçemiz için fizibilite çalışmalarını başlamasının ardından kamulaştırma ve değer çalışmalarının ardından genişletilerek Çambaşı Turizm alanını ve Kayak Merkezi dahil edilerek yıl sonuna kadar doğalgaz çalışmaları tamamlanmış olacaktır" dedi.



Kaya, doğalgazın ilçeye getirilmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - ORDU