Başkan Karayol 4. Etap TOKİ Şantiyesini Ziyaret Etti

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol inşaatı devam eden 4. Etap TOKİ konutlarının şantiyesini gezerek bilgi aldı.



İlçe merkezinde bulunan Sultan Sazı mahallesinde inşaatı devam eden 4. Etap TOKİ konutlarının şantiye alanına giderek inşaat hakkında detaylı bilgi alan Karayol, "Belediyemiz talep toplama yöntemi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından ihale edilen 4. Etap TOKİ şantiyesinde bulunuyoruz. Şantiye şefimiz Koray Bey çalışmalar hakkında bize bilgi verdi, kendisine teşekkür ediyoruz. 4. Etap TOKİ uygulamamız toplam 52 blok 643 konuttan ibaret, burada 2 adet cami, 2 adet ticaret merkezi, 1 adet de sosyal tesis, parklar, oyun grupları, alt yapı üst yapı çalışmalarıyla yeşil alanları ile zemin 1,2 olmak üzere 3 katlı doğalgazlı, asansörlü villa tipi çok muhteşem bir proje. İnşallah 2018 Haziran ayı sonuna kadar projemiz tamamlanarak hak sahipleri evlerine oturacaklardır. Bu kapsamda İncesu merkez Sultan Sazı mahallesindeki bu çalışmanın dışında Örenşehir mahallesinde 200 konut, Saraycık mahallesinde 434 konut olmak üzere toplam bin 277 konuttan oluşmaktadır" dedi.



Vatandaşa müjdeler de veren Belediye Başkanı Karayol, "Bize gelen en çok soru ise 5. Etap TOKİ yapılıp yapılmayacağı konusunda. Şuanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. 4. Etap bittikten sonrada inşallah 5. Etap konutlarına başlayacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ