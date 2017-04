Başkan Karatay: "Yeni ve Güçlü Türkiye'nin İnşasına Başlıyoruz"

16 Nisan Referandumu'nda aldığı oy oranı ile Türkiye'de en çok destek oyu alarak 3'üncü sıraya yerleşen Aksaray'da AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, vatandaşlara teşekkür ederek, yeni Türkiye'nin inşası için çalışmaların başladığını söyledi.



16 Nisa'da yapılan Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunun önemini her platforma anlattıklarını, hemen her vatandaşla görüşerek, her kapıyı çalarak bilgiler verdiklerini belirten İl Başkanı Abdulkadir Karatay, "Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da vatandaşlarımız bizlere büyük ve güçlü ve bir teveccüh gösterdi. Özellikle Aksarayımız gerçekten çok önemli, büyük ve güçlü bir destek vererek Türkiye'de 3'üncü sıraya yerleşti. Vatandaşlarımızın teveccühü ile şimdi yeni Türkiye, yeni Aksaray'ın inşasına başladık. Allah izin verirse çok daha güçlü, çok daha güzel ve huzurlu bir Türkiye, Aksaray için ele ele verip çalışacağız. Ben, destek veren başta vatandaşlarımız olmak üzere STK'larımıza, parti teşkilatlarımıza, partililerimize, çalışmalarımızda gece gündüz yanımızda olan teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ederim" dedi. - AKSARAY