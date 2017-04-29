Başkan Karaosmanoğlu, Sağlık-Sen Kocaeli Şubesini Ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım ve yönetimini makamında konuk etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım ve yönetimini makamında ağırladı. Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, ortaya koydukları çalışmalar ve projeler konusunda Başkan Karaosmanoğlu'na bilgi aktarırken, üyelerine dönük eğitim faaliyetleri başta olmak üzere sosyal etkinliklerle çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın sağlık ve sosyal hizmetler noktasında gelen taleplerine hızlı bir şekilde cevap verdiklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hasta Nakil Hizmetimize yenilenen 22 Mavi Ambulans ile yılda ortalama 51 bin hastamıza nakil hizmeti veriyoruz. Ayrıca okullarımızda ortalama 6 bin öğrencimize sağlık, beslenme, sigaranın zararları konularında eğitimler de veriyoruz. Bunun yanında Halk Sağlığı Eğitimlerimizde ergen eğitimi ve kadın sağlığı konularında yıllık yaklaşık 5 bin vatandaşımız faydalanmaktadır" dedi.



Halk Sağlığı Tarama ve Eğitim Hizmetleri başlığı altından farklı hizmetleri de ortaya koyduklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Halk sağlığı eğitimlerimizin sonunda ortalama 3 bin kadınımızın kemik yoğunluğu ölçümleri yaptık. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri olarak da 6 bin işçi kardeşimizin çalışma ortamlarına en yakın birimde hem iş kaybını önlemek hem de daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla her yıl yaklaşık 20 bin hekim muayenesi, 3 bin periyodik muayene, 4 bin sağlık taraması, 28 bin hemşire hizmeti veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.



Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından tamamladı. - KOCAELİ