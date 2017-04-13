Başkan Karaosmanoğlu'ndan, hipotermi duyarlılığı



Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, doğum esnasında anne karnında ki oksijensiz kalan bebeklerin doğumdan hemen sonra altı saat içerisinde vücut ısısı düşürülerek oluşabilecek hasarın (ölüm ve engelli) önüne geçmek hayati öneme haiz iki adet Hipotermi yaşam cihazını Kocaeli'ye kazandırdı.

ALİKAHYA YERLEŞKESİNİ ZİYARET ETTİ

Gereksinimi belirtilen iki adet Hipotermi yaşam cihazını alarak Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi ve KOÜ Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine teslim edilmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, alınan cihazların ilkini Alikahya'da ki yerleşkede görme şansını yakaladı. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Güneş, Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bekir Köksal ve Yenidoğan Uzmanları Dr. Birgül Say ve Dr. İlkay Er'inde hazır bulunduğu ziyarette, ülkemizde ve Kocaeli'de bebek ölüm oranlarının azaldığı da ifade edildi.

ERGÜNEY, "BU CİHAZIN ÜNİTEMİZE KAZANDIRILDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Yenidoğan bebeklerde Hipotermi ile aynı zamanda da beyin filmini çekebilen ve çok az bir merkezde bulunan cihazı bizlere temin ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yenidoğan bebeklerimizin bazıları doğum öncesi ve esnasında değişik sebeplerden dolayı oksijensiz kalabiliyor. Bundan dolayı bir takım hasarlar bebeklerde oluşabiliyor. İşte bu durumda ki bebeklere ilk 6 saat içerisinde bu cihazla müdahale edildiğinde, bebeğin ısısını belli bir derecenin altına düşürülüyor ve yoğun bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Bu cihazla ortaya çıkabilecek hasarlar oldukça minimize ediliyor ve bebeklerimizin normal yaşama mümkün olduğunca kazandırılmasına çalışılıyor. Gereksinim duyduğumuz ve bu gibi durumlarda çok başarılı olan cihazımız bizler açısından çok anlamlıdır. Bu cihazın Yenidoğan ünitemize kazandırıldığı için çok mutluyuz ve sevinçliyiz" dedi.

"TEK BİR ÇOCUĞUMUZUN SAĞLIĞI HERŞEYDEN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Sağlıklı bir nesil için sorumluluk almaktan kaçınmadıklarını ziyaret sırasında ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'da, "Sağlıklı çocukların dünyaya gelmesinde anne sağlığı başta olmak üzere birçok etken var. Annelerin düzenli beslenmesinin yanı sıra hareketli yaşamı da sağlıklı çocukların dünyaya gelmesini katkı sağlıyor" şeklinde konuştu. Darıca'da ki bir eğitim çalışmasında o dönem Üniversitemizde görev yapan Doç. Dr. Ayla Günlemez hocamız, bu cihazın eksikliğinden ve Yenidoğan bebeklerde ne kadar önemli olduğunu o gün bizlere ifade etmişlerdi. Bizde arkadaşlarımıza gerekli talimatları vererek hem bu hastanemize hem de Üniversitemize alınması için gerekli girişimleri yaptık. Çok şükür de bugün de insanımızın hizmetine aldık. Şunu da ifade etmeliyim ki, gözlerini dünyaya yeni açan tek bir çocuğumuzun sağlığı her şeyden çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da bu iş bizim işimiz değil demedik. Devletin bir kurumu olarak sorumluluk aldık" açıklamasını yaptı.

SAY; "ÇOK MUTLUYUZ, BU CİHAZ BİZE BÜYÜK ARTILAR KAZANDIRACAK"

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Yenidoğan Uzmanları Dr. Birgül Say ve Dr. İlkay Er'de duygularını ve düşüncelerini aktarırken, Hipotermi cihazının kendileri ve bebekler için ne kadar önemli olduğunu vurguladılar. Dr.Birgül Say, "Yenidoğan yoğun bakım ünitesi olarak biz özellikle 1000 gram altı bebeklere daha çok hizmet vermekteyiz. Son bir yılda yaklaşık 20 tane 1000 gram altında ki bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bugünde böyle bir teknolojinin hastanemiz bünyesine katıldığı için çok mutluyuz. Çünkü bu cihaz bize çok büyük artılar kazandıracak. Bebeklerimizin daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesini sağlayacağız. Yenidoğan bebeklerde doğum öncesi ve sonrası farklı olumsuz durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu cihazla daha önce elle uyguladığımız yöntemleri daha teknolojik bu cihazla 72 saat boyunca bebeğe uygulayarak, ileride engelli bir birey olmasının önüne geçmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"UFAK DOKUNUŞLARLA ÇOK BÜYÜK FARKLAR KATACAĞIZ"

Dr.İlkay Er'de, "Oksijen problemi ile dünyaya gelen Yenidoğan bebeklerin gelişiminde nörolojik problemler ortaya çıkabilmektedir. Okulda ki başarısından fiziksel ve zihinsel engelli olmasına kadar birçok olumsuzluklardan bahsedebiliriz. Bu durumların çocuklarımızda en az seviyeye indirmek için bu cihazın varlığı bizler ve bebekler açısından çok ama çok önemlidir. O yüzden bu Hipotermi cihazını hastanemize hediye eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" dedi. Yenidoğan Uzmanı Dr. Birgül Say'da ayrıca, "Yeterli oksijen alamayarak dünyaya gelen bebeklerin sağlığına kavuşması için, gerek burada gerekse apar topar başka hastanelere veya İstanbul'a götürmeye çalışıyorduk. Bu durumu aileye anlatmak ve bebeği başka hastaneye taşımak zorlu bir süreç oluyordu. Şimdi bunlar artık geride kaldı. Artık bebeklerimizin hayatına ufak dokunuşlarla çok büyük farklar katacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

HİPOTERMİ CİHAZI NEDEN ALINDI

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, Yenidoğan Hipotermi Cihazı ve Yenidoğan Serebral Beyin Fonksiyon (Amplitüd Entegre EEG) Monitörü (AEEG) Cihazının bulunmaması sebebiyle, yeni doğan sorunlu bebeklerin teşhis ve tedavi edilmesi durumunda bebeklerin hayatta kalmasına daha uzun ve kaliteli bir yaşam süresi sağlanmasına yardımcı olabilmek, çevre illerde bulunmayan bu cihazların Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere alındı.

OKSİJEN AZALDIĞINDA BEYİN SİNİR UÇLARINA ZARAR VEREBİLİR

Yeni doğan bebeğin temel gereksinimi oksijendir. Anne karnında veya doğum sırasında çeşitli nedenlerden (örneğin, boynuna kordon dolanması-sarkması, anne karnında iken mekonyum çıkarma) dolayı bebekler oksijensiz kalabiliyor. Bu nedenlerin %80-90'ı bebek doğmadan önceki olaylara bağlıdır. Bu olayın ya da olayların sonucunda beyne giden oksijen azalıp, beyinde bulunan sinir hücrelerine zarar verebilir. Bu zararın düzeyine bağlı olarak bebekte havale geçirme, solunum bozulmaları, kan basıncında değişiklikler, koma veya ani ölüm görülebilir. Bu bebeklerden ayrıca oksijensiz kalmanın süresine ve miktarına bağlı olarak akciğer, kalp, karaciğer, mide-bağırsak sistemi ve böbrek gibi diğer organlar da zarar görebilir ve kalıcı hasarlar olabilir. Bebeğin beyninde kalıcı hasar oluşur ise bebekte hareket bozuklukları, konuşma bozuklukları ve algı kusurları gibi değişik sakatlıklar ortaya çıkabilir.

İLK 6 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Vücudun diğer organlarının kendi kendini yenileme kapasiteleri bulunmasına rağmen, beynin böyle bir yeteneğinin bulunmaması nedeniyle, beyinde meydana gelen bu hasarlar ömür boyu süren bozukluklara neden olabilir. Doktor tarafından "Perianatal Asfiksi" tanısı kanıta dayalı kriterlerle koyulan bebeklerde doğumu takip eden ilk 6 (en ideali) -16 saat içerisinde, oksijensizliğin etkilerini ve sonuçlarını en aza indirgemek için "vücut soğutma" tedavisine başlanmalıdır. Yapılan çalışmalarda, orta derece beyin hasarı olan anne karnında oksijensiz kalmış bebeklerde, hipotermi yani vücut soğutma tedavisi ile 18. ayda ölüm ve nörolojik hasar gelişiminin belirgin olarak azaltılmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu Vücut Soğutma Cihazı (Yenidoğan Hipotermi Cihazı) ile tedaviye başlamadan önceki beyin fonksiyonlarını ve ensefalopati (beyin hasarı) derecesini anlamak için Amplitüd Entegre EEG cihazıda elzemdir. Hipoksinin hafif, orta ve ağır formunu tanısında gereklidir.

TEDAVİYE CEVAP ALMA AÇISINDAN HER DAKİKA ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

"Vücut Soğutma" gereken bebekler, 112 komuta merkezinin, hastaneyi yönlendirdiği merkezlere transfer edilmesi gerekiyor. Tedaviye cevap alma açısından her dakika önem arz etmekte iken hastanın gerek sevk sürecinde gerekse sevki sırasında büyük sorunlar yaşanmakta ve bazen 6-16 saati aşarak hastaların tedavisi başlanmaktadır. Bu nedenle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, S.B.Ü.Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi ve Kocaeli Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım ünitelerinde kullanılmak üzere "Yenidoğan Hipotermi Cihazı" ve "Yenidoğan Serebral Beyin Fonksiyon (Amplitüd Entegre EEG) Monitörü (AEEG) Cihazı" temin edilerek hizmete alınmıştır.