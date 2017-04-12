Başkan Karaosmanoğlu: "Müzik, Gönül Güzelliğimizin Zenginliğidir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencileri ve korosunu makamında ağırladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ziyarette müziğin daha çok yaygınlaştırılması ve gençlerin en az bir müzik aletini çalması konusunda gerekli çalışmalarının hız kazanması gerektiğini vurguladı.



Kocaeli'deki kadınların müzikle uğraşmalarını sağlayacak projelerin geliştirilmesi isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Annelerimizi müzikle tanıştıralım ve sevdirelim. Toplumumuzun fiziksel sağlığını hareketli yaşamla, ruhsal sağlığını da müzikle ve sanatla sağlayabiliriz. İnsanımızın ve özelliklede gençlerimizin sanata olan ilgisini artırmalıyız. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.



Konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, "Sanatın tüm dallarını ve özellikle müziği kentimizde daha çok yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda gereken tüm adımları atmaya hazırız. Unutmamak gerekir ki güçlü milletler her alanda ilerlemiş toplumlardır. Toplumumuz içerisinde yetenekli gençleri bulup, ülkemize kazandırmalıyız" açıklamasını yaptı.



Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin yapılması, Başkan Karaosmanoğlu'nun konservatuara verdiği destek ve ilgi için teşekkür edilmesiyle son buldu. - KOCAELİ