Başkan Karaosmanoğlu, "Muammer Dereli Fen Lisesi ile iftihar ediyoruz"

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muammer Dereli Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mehtap Şiringür ve yönetiminin yanı sıra Okul Müdürü Hamza Kararoğlu ile makamında bir araya geldi. Görüşmede fiziki şartları başta olmak üzere son yıllarda yakaladığı başarı nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Muammer Dereli Fen Lisesi için "iftihar ediyoruz" diyen Başkan Karaosmanoğlu, daha büyük başarılar için daha sıkı çalışılmalı vurgusu yaptı.

NESLİMİZİN DONANIMLI YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Ülkemizin ve insanlığın daha yaşanabilir olması için geleceğe yön verecek altın neslin yetişmesinde eğitim kurumlarımızın çok önemli görevleri olduğunu birliktelikte ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Büyük ülke olmak ve bu ideallerde yaşayan gençlerin yetişmesini hepimiz arzu ediyoruz. Bunun için eğitim kadrolarında görev yapan her eğitimcimiz bu hedef doğrultusunda görevlerini sürdürürken, bizlerde öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve spor alanında ki etkinliklerine destek olmak için çalışıyoruz. Akademi Lise, Gençlik Kampları ve Bilgi Evleri gibi projelerimiz neslimizin daha donanımlı yetişmesi içindir" dedi.

AİLE BİRLİĞİNİN OKULLA SIKI İLİŞKİSİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu görüşmede ayrıca, okullarda ki idareye en çok yardımcı olmakla mükellef Aile Birliğinin çalışkanlığı, eğitim kalitesine ve başarı grafiğine olumlu katkısı olduğunu da belirterek, "Aile Birliği okulla ve idareci öğretmenlerimizle sıkı ilişki içerisinde olması, öğrencilerin okula uyumu ile gelecekte yakalayacakları başarıya da çok olumlu katkı sunacaktır. Aile Birliklerinin güçlü olması için velilerimizin gereken özveriyi göstermeliler" diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme daha sonra karşılıklı talep ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.