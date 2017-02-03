Başkan Karaosmanoğlu, Kıbrıs Gazisini son yolculuğunu uğurladı

Yuvacık Merkez Camisinde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazında, askeri erkân ve çok sayıda vatandaşta hazır bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtında tankçı er olarak görev yapan Rafet Can'ın son yolculuğuna uğurlandığı cenaze namazı sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Şanlı tarihimizde bu topraklar için canını vermiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük mücadelelerde gazi olmuş büyüklerimiz ve kardeşlerimiz de hiçbir zaman yalnız değillerdir. Günümüzde de ve yakın tarihimizde terörle mücadelede kararlılık gösteren tüm emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim onları korusun" diye konuştu.