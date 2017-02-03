Başkan Karaosmanoğlu, Kaymakam Kantay'ı Ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Kaymakamlığı görevine atanan Atila Kantay'ı makamında ağırladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Manisa İli Demirci Kaymakamı iken son kararname ile Başiskele ilçesine atanan Kaymakam Atila Kantay'ı makamında kabul etti. Karşılıklı fikir alışverişi yapılan birliktelikte Kaymakam Kantay, kendisini kabul ettiğinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkürlerini dile getirdi. Kantay ayrıca, "Vatandaşımızın 7/24 yanında olacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyemizle birlikte uyumlu bir şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ