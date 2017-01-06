Başkan Karaosmanoğlu, "Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Kızılay Şubesine konuk olarak kan bağışı konusunda bir kez daha önemli hatırlatmalarda bulundu.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Kızılay Şubesi Başkanı Halil Keskinoğlu ve yönetimini ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Kızılay bütün dünyaya yardım gönderen kara gün dostumuzdur. Düşenin, ezilenin ve mağdurların dostudur. Kızılay son yıllarda çok iyi derece organize olmuştur. Özellikle Kızılay tarafından kan bağışı noktasında ortaya koyulan kampanyanın halkımız tarafından teveccüh gördüğüne şahit olmaktayız. Unutulmamalıdır ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" dedi.



Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci'nin de hazır bulunduğu ziyarette, Kızılay'ın Türkiye ve sınır dışında çok önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kan toplama merkezlerine giderek kan bağışlayan çok duyarlı bir halkımız var. Vatandaşlarımızdan Kızılay'a düzenli olarak kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Bağışladığımız bir ünite kanın hayat kurtardığını unutmayalım. Her an bizlerinde kana ihtiyacı olabilir, bundan dolayı stoklarımızı güçlü tutmamız gerekmektedir. İhtiyaç noktasında Kızılayımız kan dağıtımını zaten yapıyor. Aynı zamanda kan vermek sağlıktır ve insani bir davranıştır" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ