Başkan Karaosmanoğlu, ''İlçelerimiz Güzelleştikçe, Kocaeli'miz Gelişiyor''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediyesi tarafından yapılan semt konakları ve sosyal yaşam merkezlerinin altıncısı Vezirçiftliği Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde inceleme gerçekleştirdi. Göreve başladığımız gün nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyen Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'mizi marka şehir yapmak ve yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak için vatandaşımızın desteğiyle gece gündüz çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

SOSYAL ALANLARIN ATTIRILMASI ADINA HAYATİ ADIMLAR ATILDI

Bu tür projeyle Başiskele ilçemiz de yeni bir sosyal ve spor alanına kavuşmuş olduğunu da açıklamasında vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, "Öncelikle yatırımın mimarı Başiskele Belediye'mizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Her geçen gün büyüyen, nüfusu artan şehrimiz için bir gelecek vizyonu ortaya koyarak, sosyal alanların arttırılması adına hayati adımlar attı ve aynı zamanda atmaya birlikte devam ediyoruz" dedi.

7'DEN 70'E HERKESİN UĞRAK YERİ OLACAK

1,5 Milyon TL'lık yatırımla Başiskele'ye kazandırılan Vezirçiftliği Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi, 1115 metrekarelik alanda vatandaşlara hizmet vermesini çok önemli bulan Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'ndeki her hizmet ilçe belediyelerimizle yaptığımız koordinasyonla hayata geçiriyoruz. İnşallah bu tesiste genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e herkesin uğrak yeri haline gelecek. Burada vatandaşlarımıza kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra birbirlerini tanıma ve anlatma fırsatı da sunulmaktadır. Başiskele Belediyemiz de yeşil bir çehreye sahip ilçenin tüm güzelliklerinden insanların faydalanabilmesi için böylesi güzel hizmetler üretiyor. İlçelerimiz güzelleştikçe, Kocaeli'miz gelişiyor" açıklamasını yaptı.

VATANDAŞLARIMIZA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal'ın da eşlik ettiği ziyarette yetkililerden bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, bu tesisin korunması ve kullanılmasında vatandaşlara da büyük görev düştüğünü belirterek açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İnsanımızın yapacağı en büyük katkı buralara sahip çıkmasıdır. Bu hizmeti düşünen, projeye döken ve uygulayan bütün emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek semt konağımızı gerekse oyun, kondisyon, piknik ve yeşil alanları genişletilen parkımızı güzel ve hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

YAŞAM MERKEZİNDE HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Zemin katında 234 metrekarelik düğün salonu bulunan Vezirçiftliği Mahallesi Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezinin birinci katında Muhtarlık hizmet binası, kütüphane, fatura ödeme merkezi, kafeterya, derslik ve bayanlara beceri kurs odaları bulunuyor. İkinci katında gençlik aktivitelerinin yapılacağı tesiste bilgisayar odasından, satranç odasına, şark odasından, sohbet odalarına kadar gençler içinde her şey düşünülmüş. Hizmette sınır tanımayan merkezin üçüncü katıysa sadece kadınlara özel spor merkezi şeklinde tasarlandı. Fitnes ve plates odaları olarak planlanan Yaşam Merkezi, bölgede ki büyük bir ihtiyaca cevap vermesi nedeniyle takdir de topluyor.

