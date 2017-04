Başkan Karaosmanoğlu, Gebzeli Kadınlarla Buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi kapsamında Gebzeli kadınlarla Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde buluştu.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sağlıklı toplum için gerçekleştirdiği Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi kapsamında Gebzeli kadınlar başta olmak üzere Kocaeli genelindeki Beden Eğitimi öğretmenleriyle Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde bir araya geldi.



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in de hazır bulunduğu programda bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Projemize destek verdiğiniz ve bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük varlık sağlığımızdır. Bazı zamanlar var ki servetinizi harcasanız sağlığınızı geri kazanamazsınız. Hayatımıza sıkıntı oluşturacak yaşam şeklinden kurtulmamız gerekmektedir" dedi.



Kadınların toplumun liderleri olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Kadın, toplumun lideridir. Kadınımız sağlıklı olduğu zaman hanelerde sağlıklı olur. On dördüncü yıla girdiğim Büyükşehir Belediyesi Başkanlığım döneminde çok büyük projelere imza attık. Ancak en önemli projelerimizden bir tanesi kadınlarımız için ortaya koyduğumuz bu projedir" diye konuştu.



Hayatta sakın karamsar ve umutsuz olmayın hatırlatması da yapan Başkan Karaosmanoğlu, "İnsan her zaman hayat dolu olmalıdır. Mazeret uydurmadan hayatımızın her noktasında maharetimizi ortaya koymalıyız. Sizler için oluşturduğumuz bu proje için Gebze Belediye Başkanımız Adnan Köşker büyük bir sorumluluk aldı. Bu bir ekip işidir. Beden Eğitimi Öğretmenlerimizde bu projeye destek veriyorlar. Sağlığımızdan daha büyük nimet yoktur. Yaşamda hepimiz model olmak öncü olmak zorundayız. Şunu da hatırlatmak isterim ki zararlı gıdalardan kendiniz ve sevdiklerinizi uzak tutun" ifadelerini kullandı.



Konuşmasına devam eden Başkan Karaosmanoğlu, "Nerede imkanımız varsa sizlerin spor yapması ve hayata daha sıkı sıkı sarılması için sosyal alanlar yapmaya devam edeceğiz. Okullarda açtığımız spor salonlarıyla kadınlarımız çocuklarının eğitim aldığı okulu daha çok sahiplenmiş de olacak. Kendinize değer verin çünkü ülkemiz sizlerle birlikte yükselişe geçecektir. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışındayız. Sizin mutluluğunuz doğrudan bizlerin mutluluğudur" şeklinde konuştu.



Konuşmalar sonrası bu projeye katılan ve destek verenlere sertifikaları Başkan Karaosmanoğlu tarafından verildi. - KOCAELİ