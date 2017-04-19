Başkan Karaosmanoğlu, Derinceli Esnaflara Teşekkür Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Karaosmanoğlu, Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odasını makamında konuk etti.



Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın ve yönetimini konuk etti. Sıcak ve samimi geçen görüşmede kent ve ülke genelindeki gelişmelerle birlikte, 16 Nisan halk oylaması da ele alındı. Aynı zamanda Derince'nin gelişimi ve kalkınması noktasında her daim büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, "Vatandaşımızın belediye hizmetlerinden maksimum seviyede faydalanması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Derinceli esnafımız geleceğin modern ve model Kocaeli'sini kurarken bizlerin destekçisi oldu. İdeal bir kent profili oluşturmamıza yardım ettiniz. Bu noktada sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kocaeli'ye kazandırılan yatırımları vatandaşlar ve esnafla beraber gerçekleştirdiklerini belirten Karaosmanoğlu, "Kocaeli'nin çehresinde ışıldayan hizmetlerde hemşehrilerimizin emeği var. Esnafımızın emeği, emekçinin alın teri ile birlikte bu kentin bütün dinamikleri arasında uyum içerisinde. Çok şükür huzur kentinde yaşıyoruz. Kentimizde birlik ve beraberlik çok önemli noktada. Çünkü birken güçlüyüz. ve biliyoruz ki, birlikten kuvvet doğuyor. Alnının teriyle ve emeğiyle kentimiz ve ülkemiz için çaba sarf eden başta esnaflarımız olmak üzere herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu.



Uzun aradan sonra Kocaeli'ye gelenlerin şehirdeki gelişim ve değişimini takdir ettiklerini de sözlerine ekleyen Karaosmanoğlu, "Milletimizin ferasetine, irfanına, vizyonuna güveniyor, bu ferasetten, irfandan ve vizyondan güç alıyoruz. Hamdolsun milletimizi mahcup etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Milletimiz de bugüne kadar her seçimde bize olan desteğini artırarak, çalışmalarımıza verdiği güvenoyunu tazeliyor, bizi mahcup etmiyor. 13 yıl geride kaldı ve milletimiz desteğini bizlere vermeye devam ediyor. Türkiye tarihinde yerel yönetim başlığına Kocaeli'nin ismini altın harflerle yazdırdık" şeklinde konuştu.



Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın da, yeni aldıkları oda binası hakkında Başkan Karaosmanoğlu'na bilgi verirken, "Üyelerimize daha verimli ve kaliteli hizmet vereceğiz. Eğitim çalışmaları yapacağız. Ülkemize ve kentimize katkı sunmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.



Görüşme karşılıklı öneri ve taleplerin ifade edilmesiyle sona erdi. - KOCAELİ