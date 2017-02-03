Başkan Karaosmanoğlu, Başiskele Kaymakamı Kantay'ı ağırladı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Manisa İli Demirci Kaymakamı iken son kararname ile Başiskele ilçesine atanan Kaymakam Atila Kantay'ı makamında kabul etti. Yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'ye hoş geldiniz. Kurumlararası ilişkilerin maksimum seviyede olduğu bir kentte görev yapacaksınız" dedi.

KANTAY, "VATANDAŞIMIZIN 7/24 YANINDA OLACAĞIZ"

Başiskele Kaymakamlığı görevine başlayan Atila Kantay, kendisini kabul ettiğinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkürlerini dile getirdi. Kantay ayrıca, "Vatandaşımızın 7/24 yanında olacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyemizle birlikte uyumlu bir şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişi yapıldıktan sonra sona erdi.