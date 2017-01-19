Başkan Karaosmanoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'la Görüştü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile birlikte yeni anayasa çalışmaların görüşüldüğü TBMM'de, Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ankara'da Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen belediyelerin ve kamu yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya iştirak etti. İlk günkü görüşmelerin sonunda, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile birlikte yeni anayasa çalışmaları için TBMM'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım'la da kısa bir görüşme yaptı. Birliktelikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker de hazır bulundu. - KOCAELİ