Başkan Karaosmanoğlu, Ankara'da Temaslarda Bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, belediye ve kamu yatırımlarının değerlendirildiği Ankara'da resmi ziyaretlerde de bulundu.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen belediye ve kamu yatırımlarının görüşüldüğü toplantılar haricinde milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır'a konuk oldu. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nu da ziyaret etti. Kocaeli'de Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Müdürü olarak görev yaparken Ankara İl Müftülüğüne atanan Mehmet Sönmezoğlu'nu makamında ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Özder de eşlik etti.



Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen birliktelikte Başkan Karaosmanoğlu, Sönmezoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Belediye ve kamu yatırımlarının değerlendirildiği toplantılardan kalan zamanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temaslarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu ile Sami Çakır'ı çalışma ofislerinde ziyaret etti. Başkan Karaosmanoğlu, Anayasa çalışmaları nedeniyle yoğun tempoda görev yapan milletvekilleri Katırcıoğlu ve Çakır'a başarılar diledi. - KOCAELİ