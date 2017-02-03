Başkan Karaosmanoğlu, ''2017 Derince'de yatırım yılı olacak''

Yerel yönetimlerin hizmetleriyle muhtarların öneminden bahseden Başkan Karaosmanoğlu, "Derince büyüyen ve gelişen ilçelerimizden bir tanesidir. Allaha şükür hizmetlerde de iyi durumdayız. 2017, Derince'de yatırım yılı olacak" dedi.

MUHTARLARIMIZDAN VE VATANDAŞLARIMIZDAN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ

2017'de ciddi bir altyapı çalışmasının olacağını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu şekilde su kaybımızın ve yeterli düzeyde hizmet veremeyen alt yapıların değişimini gerçekleştireceğiz. Hayat devam ederken bu işleri yapacağız. Altyapı çalışmalarına başlayacağımız sokaklarımızdan ve caddelerimizden hızlı bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan anlayışlı olmasını özellikle arzu ediyorum" diye konuştu.

"İKİNCİ VİYADÜĞÜMÜZÜ 2017'DE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Derince'de ki ikinci viyadük çalışmasının Çınarlı Mahallesi ile Çenedağ Esentepe mevkiinde arasında yapılacağını da belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Viyadüğün ihalesini 26 Ocak'ta yaptık. Bu viyadüğümüzü 2017 yılında tamamlamayı da hedefliyoruz. Bununla beraber altyapının yenilendiği noktalarda üstyapımızı da yapacağız. Bu çalışmaları hep beraber vatandaşımıza da anlatacağız. İnsanımız samimidir ve kendine değer verildiğini de görmektedir" ifadelerini kullandı.

"DERİNCE'NİN SEKA PARKI OLACAK"

Askeri Hastane alanın TOKİ'nin aldığını, ancak Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan takaslarla bu alanın Derince'nin yararına kullanılacağı belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Bir bölümünde Araştırma Hastanesine katkı sağlayacak yeni bir binanın yapılması planlanıyor. Ancak büyük bir kısmı yeşil alan olarak halkımıza hizmet edecek. Derince'nin bir nevi SEKA Parkı olacak" dedi. Ayrıca şehrimizi pırıl pırıl yaptık diyen Karaosmanoğlu, "Bu hizmetleri sizlerle birlikte halkımızın gücüyle yaptık. Şimdi de Dümbüldek suyunun kentin ihtiyacına karşılık verebilmesi için bir yenileme çalışması yapacağız. O bölgeye elektrik götürülmesi için maliyetleri Büyükşehir olarak biz karşılayacağız. Bunun yanı sıra köylerimizde ve ilçe merkezimizde köy ile mahalle konaklarının yapımına ağırlık vererek, yeni sosyal alanların oluşmasına da katkı vereceğiz" vurgusu yaptı.

"HER YIL ELLİ BİN GÖÇ ALIYORUZ"

Bölge Şehir hastaneleri ülkemizde bugün itibariyle hizmet vermeye başladığını sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli'de ki hastanenin de yapım çalışmasına da başlandı, devam ediyor. Türkiye olarak sağlık sisteminde iyi noktalara geldik. İnanıyorum ki daha iyi yerlere de geleceğiz. Bakınız her yıl Kocaeli olarak elli bin göç alıyoruz. Bu nüfus artışının alması gereken hizmetlerinde önlemlerini almak zorundayız" şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BATILI ZİHNİYETLER KURUYOR"

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Milli birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha çok önem arz ettiğinin altını çizen Karaosmanoğlu, "Medeniyetimizin kurulduğu bu topraklar üzerinde birçok farklı ülkenin gözü var. Bakınız bugün "İslamist Terör" ifadelerini kullanan liderlere karşı anında cevap veren bir Cumhurbaşkanımız var. İslam ile terör kelimeleri yan yana asla gelmez. DEAŞ ve bunların farklı türevleri asla ve asla İslamiyet'i temsil etmemektedir. Zaten İslam ile bir alakaları da yoktur. Terör örgütlerini kuranlar ve destek verenlerin batılı ülkelere bağlı zihniyetler olduğunu biliyoruz, görüyoruz" dedi.

"HALKIMIZ TERETTÜT ETMEDİ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi; Türkiye'nin ayaklarında ki prangaları söküp atacağını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Anayasa değişikliği konusunda yapılacak referandumda milletimiz en güzel kararı verecektir. Halkımız her zamanki gibi aydınlığı ve karanlığı ayırt edebilecek durumdadır. Milletimize güveniyoruz. Bakınız 15 Temmuz darbe girişiminde halkımızın sokağa çıkması istendiğinde tereddüt etmeyen bir yüce milletimiz var. Aziz milletimiz her zaman Cumhurbaşkanına inanmış ve ona destek vermiştir. Bununla beraber bizlerde kentimizde demokrasi ve Türkiye düşmanlarına fırsat vermedik" açıklamasını yaptı.

"METRO PROJESİNDE HEDEF 2023"

Kentlerimizi geliştirmek ve neye ihtiyacı varsa onu yapmak görevimizdir diyerek konuşan Başkan Karaosmanoğlu, "2023 hedefine doğru emin adımlarla ilerlerken, metro projesini de hayata geçireceğiz. İlk etapta Gebze'de 2018 yılında kazmayı vuracağız. Körfez-Derince ve İzmit arasında düşündüğümüz metro projesi konusunda 2023 yılına kadar net bir hareket olacak. 10 yıllık planlama içerisinde ise Metroyu Cengiz Topel Havaalanı'na kadar taşımayı planlıyoruz" dedi. Ulaşımın tüm dünyada problem oluşturduğunu da son olarak sözlerine ekleyen Karaosmanoğlu, "Bunun için gelecekte yer altını kullanan bir Kocaeli olacak" diyerek açıklamalarına noktaladı. Toplantıda AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Lütfil Efil'de hazır bulundu.

