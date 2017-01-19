Başkan Karalar'dan Muhtarlara Ziyaret

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçesinde bulunan Sucuzade, Mirzaçelebi ve Dumlupınar mahallelerinde incelemelerde bulundu.



İlk olarak Dumlupınar Mahallesi'ni ziyaret eden Karalar, muhtar Ahmet Botor'dan mahallenin sorunları ile ilgili bilgi aldı. Mahallenin asfalt çalışmalarının tamamlanması için talimat veren Başkan Karalar, yeni alınan makinelerle artık asfaltlama işinin daha düzgün yapıldığını belirtti. Freze makinesi ile kat kat asfalt olayının önüne geçildiğini belirten Başkan Karalar, bu şekilde vatandaşların evinin sular altında kalmasına engel olduklarını söyledi. Başkan Karalar, buradan sonra mahalledeki kahvehaneye giderek vatandaşlarla sohbet etti.



Dumlupınar Mahalle'sinden sonra Mirzaçelebi Mahallesi'ne geçen Başkan Karalar, muhtar Doğan Doğramacı ile yeni yapılan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan modern taziye evinde incelemelerde bulundu. Başkan Karalar, burada da mahallenin eksikleri ile ilgili bilgi alıp acil yapılması gerekenlerin yapılması talimatında bulundu.



Başkan Zeydan Karalar Sucuzade Mahallesi'ni de ziyaret etti. Muhtar Nihat Akyıldız, Başkan Karalar'a çiçek takdim etti. Muhtar Akyıldız ile mahalle muhtarlığında bir süre sohbet eden Başkan Karalar, beraberindeki bürokratlarına yapılması gereken çalışmaların biran önce tamamlanması talimatında bulundu. - ADANA