Başkan Karakaya, Polis Haftasını Kutladı

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, Polis haftası nedeni ile bir mesaj yayımladı.



Karakaya, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 167. kuruluş yıldönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum. Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımıza müteşekkiriz. Özellikle son yıllarda teknolojik imkanlarını artıran, kendisini geliştiren ve hizmet kalitesini iyice yükselten polis teşkilatımız, suçlulara, suç örgütlerine ve terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Gücünü halktan ve yasalardan alan polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, milletimizin huzur ve güvenliği için gerektiğinde canını bile vermekten kaçınmamış milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor, bu vesileyle, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize aileleri ve tüm sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat diliyorum." - ERZURUM