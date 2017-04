Başkan Karak: "Bu Ligde Yüzde 100 Kalacağız"

Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Mahmut Karak, Manisa'dan beklemedikleri bir sonuçla döndüklerini ifade ederek, "Ancak yolda giderken bazen kazalar olabilir. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Allah'ın izni ile bu ligde yüzde 100 kalacağımıza da inanıyoruz. Takım nerede, nasıl şekilde olursa olsun. Biz her zaman buradayız, takımın yanındayız" dedi.



Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) toplantı düzenleyen Başkan Mahmut Karak ve yönetim kurulu üyeleri, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Burada konuşan Başkan Karak, Mersin İdmanyurdu'nun hiç kimseyle bir sıkıntısı, derdinin olmadığını belirterek, bu takımın Mersinlilerin olduğunu söyledi. Manisa'da beklemedikleri bir sonucu aldıklarını kaydeden Karak, "Manisa'dan çok üstün bir sonuç alacağımızı, 2-3, 3-0 gibi bir skorla döneceğimizi bekliyorduk. Ancak çok tutuk bir oyun ve sahaya istediğimiz oyunu yansıtamamamızdan dolayı mağlup olduk. Büyük bir özveri ile çalışan, kendilerini ispat etmeye çalışan, tabiri caizse bir 'kurtuluş mücadelesi' veren futbolcularımız ve yönetimimiz var. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Allah'ın izni ile bu ligde yüzde 100 kalacağımıza da inanıyoruz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Kalacağımıza yürekten inanıyoruz. Oldu ki Mersin İdmanyurdu kulübümüz düştü. Yine biz buradayız, Mersin İdmanyurdu'nun yine olması gereken yere çıkması için mücadelemizi vereceğiz. Her zaman takımın yanında olacağız. Takımı düzlüğe çıkarana kadar hep birlikte hareket edeceğiz. Manisaspor maçı öncesi de oyuncularımıza belli bir para ödedik. Yaklaşık 500 bin liraya yakın para ödedik. Bazı noktalarda ödeme yapıp, yapmamak fark etmiyor. Futbolcular şahsiyetli, kişilikli adamlar. Para herşey demek değildir. Para almasalar bile sahaya çıktıkları zaman kendi kişilikleri, adamlıkları, karakterleri ile oynarlar. Her zaman sporculara şunu söylüyorum. Ligde kaldığımız zaman biz bir zaman gelip konuşulmayacağız ama siz hep konuşulacaksınız diye. Tarih sizden, oynadığımız futboldan, mücadelenizden bahsedecek" diye konuştu.



"Yolda giderken bazen kazalar olabilir"



Elazığspor maçıyla ilgili de konuşan Karak, "Ligde kalma bilinci ile Elazığspor maçına da iyi hazırlanıyoruz. Eksiklerimiz, kart cezalılarımızın gelmesi, sakatlarımızın iyileşmesiyle önümüzdeki hafta oynayacağımız Elazığspor maçına da var gücümüzle hazırlanıyoruz.Galibiyet için inançlıyız. Bize düşen görevler neyse yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızı da maça bekliyoruz. Stada gelecek taraftarlarımız için passolig kart yapmak için de yönetim olarak hazırız. Hocamızın da futbolcuların da inançları tam. Bir sıkıntı yok. Yolda giderken bazı kazalar olabilir. Son haftaya kadar son 8 maçta mağlup olmamıştık. 8 hafta aradan sonra ilk mağlubiyetimizi aldık. Rakiplerimizin de aldıkları mağlubiyet sonucunda bizim gücümüz biraz daha artıyor" şeklinde konuştu.



"Eğer Mersin İdmanyurdu'nun önündeki engel bizsek istifa etmeye hazırız"



Geçen hafta söylediklerinin de yanlış anlaşıldığını kaydeden Karak, "Burayı yönetenler var. Eğer biz yönetim olarak bu takıma kötü şeyler veriyorsak, lütfen takıma daha fazla zarar vermeden, Mersin İdmanyurdu zarar görmeden bizi gönderebilirler. Bize söylesinler bizde istifamızı sunalım. Eğer varsa bir sıkıntı takım zarar görmeden bunu yaparlarsa iyi olur. Kulüp başkanı olarak burada çok büyük oyunların var olduğunu düşünüyorum. Biz tek sahada parasızlıkla mücadele etmiyoruz. Futbolcularımızın yokluğuyla da mücadele etmiyoruz. Futbolcularımızla çıktığımız bu yolda çok engellerimiz var. Bu anlamda engel bizsek kulübün önünü açmaya hazırız. Bizim yönetimse bırakmaya da hazırız. Eğer sahip çıkmak isteyen varsa anahtarı teslim eder çıkarız. Farklı oyunlar oynanmasına, hamleler yapılmasına gerek yok. Yazık günah. Biz spor takımıyız. Burada olmak büyük şereftir. Burası siyaset üstü bir yer. Mersin'in komple temsil edildiği bir nokta. Ama birileri buranın önüne tam engel koymuş ve o şekilde gitmiş. Benim spordan hariç siyasi görüşüm, zikrim bellidir. Ona rağmen kendi fikriyatı ile buradaki siyasi güçlerin önüne geçmeye çalışan, bizi yanlış tanıtan bazı arkadaşlar halen Mersin İdmanyurdu'nun üzerinden elini çekmiş değil" ifadelerini kullandı. - MERSİN