Başkan Karael'den Taziye Mesajı

Van Demirciler, Tornacılar, Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İdris Karael, Tunceli'deki helikopter kazası ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir uzman onbaşının şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayınladı.



Başkan İdris Karael, yayınladığı mesajda, "18 Nisan 2017 günü Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterin, olumsuz hava koşulları nedeniyle düşmesi sonucu şehit olanlarla birlikte Doğubayazıt ilçesi Karaburun köyü yakınlarında yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin şahadete ulaştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Her iki acı haber, aziz milletimiz ile birlikte esnaf ve sanatkarlarımızı derin üzüntüye boğmuştur. Tüm milletimizin başına bela olan terörle tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte topyekün mücadele edildiği bir dönemde, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliğinin temini, devletimizin bekası için, ay yıldızlı bayrağımızın yere düşmemesi için kahramanca mücadele eden bu vatan evlatlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine, sevenlerine sabır-ı cemil niyaz ederken, İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi. - VAN