Başkan Karaçoban Makamını Temsili Olarak Devretti
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak Atatürk İlkokulu 4/D sınıfı öğrencisi Arda Ünal’a bıraktı.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak Atatürk İlkokulu 4/D sınıfı öğrencisi Arda Ünal'a bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Arda Ünal, ilk olarak kütüphanelerin zenginleştirilmesi için talimat verdi.
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alaşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencisi Arda Ünal'a emanet etti. Temsili Başkan Arda Ünal çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken başkan olarak ilk talimatı ise kütüphanelerin zenginleştirilmesi oldu.
Temsili olarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Arda Ünal daha sonra Özel Kalem Müdürü Cemal Pınar'a istekler hakkında talimatlar verdi.
Makam ziyareti sonunda Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, ziyarette bulunan öğrenci ve öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler verdi. - MANİSA