Başkan Karaçoban Halk Gününde Vatandaşları Dinledi

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, her hafta Salı günleri halkın istek ve belediyeden beklentilerini yüz yüze görüşerek dinliyor.



Başkan Karaçoban, ihtiyaç ve sorunların görüşülerek çözüm üretilmesi amacıyla düzenlenen halk gününde vatandaşları dinledi. İlçenin farklı mahallelerinden gelen vatandaşlar, istek ve taleplerini Başkan Karaçoban'a iletti. İnsan odaklı çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Karaçoban, "Hızla gelişen ve yükselen bir Alaşehir vizyonu ve misyonu oluşturduk. Vatandaşlarımızla buluştuğumuz halk günlerinde, halkımızın fikir, önerileri bizim için çok önemli. Üreten genç bir Alaşehir için saf ve katılımcı yönetim anlayışımız var. Halk günlerimiz bunun en büyük göstergesi. Vatandaşlarımız özgürce, demokratik bir şekilde düşüncelerini bizlerle paylaşıyor. Halkımızın farklı görüşleri öz kültürümüzün zenginliği, bu görüşlerin yerel yönetici olarak bizlere daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi. - MANİSA