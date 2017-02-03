Başkan Karaçoban'dan Mahalle Ziyareti

Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.



Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında bu hafta Delemenler Mahallesi, Hacıaliler mahallesi, Yeniköy Mahallesi ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Başkan Karaçoban ilk olarak Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Kurşunlu Han'ı ziyaret etti. Restorasyonu tamamlanan Kurşunlu Han'daki iş yerlerinde incelemelerde bulunan Başkan Karaçoban, daha sonra daha sonra Delemenler Mahallesi, Hacıaliler Mahallesi'ne geçti. Buraa Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Alaşehir Belediyesi'nin mahalleye yaptığı hizmetleri yerinde inceleyen başkan Karaçoban mahalle halkı ile oturup sohbet etti. Mahalle halkının sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Karaçoban, Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Başkan Karaçoban, mahalle ziyaretlerine devam edeceğini ve vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyeceğini söyledi. - MANİSA