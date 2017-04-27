Başkan Karaçelik, Pazarcıların Sorunlarını Dinledi

Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda pazarcı esnaflarının sorunları ile ilgili çözüm yolları arandı.



Ortaca Belediye Başkanlığınca Kent Konseyi salonunda düzenlenen toplantıya Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Avcı, Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüsamettin Karaşahin ve esnaflar katıldı.



Ortaca Dalyan Mahallesi ve Sarıgerme Mahallesi pazarlarına gelen pazarcılar ve yerleşik esnaflarla yapılan toplantıda pazarcı ve yerleşik esnafların sorunları dinlenerek çözüm yolları hakkında esnafların önerileri alındı.



Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik Konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Dalyan Mahallesi ve Sarıgerme Mahallesi pazarcı esnafları ve yerleşik esnafları ile düzenlediğimiz toplantıda sorunları, şikayetleri ve çözümlerini dinledik. Yasalar çerçevesinde kendi düzenlemelerimizi yaparak esnaflarımızın rahat ve sağlıklı alışveriş yapabilmelerini sağlayacağız. Konunun gündeme gelmesinde ve hep birlikte tartışılmasında emeği geçen esnaflarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA