Başkan Karaçanta'nın 1 Mayıs Mesajı

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak emekçilerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları dilediğinde bulundu.



İşçilerin geçim sıkıntısı ile mücadele ettiğine vurgu yapan Karaçanta, "Birçok ülkede, işçi hareketinin sosyal ve ekonomik kazanımları olarak kutlanan 1 Mayıs, resmi tatil ilan edilerek işçi kardeşlerimize bayram olarak armağan edilmiştir. Geçim sıkıntısıyla boğuşan emekçi kardeşlerimiz yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve sosyal barışımızın sağlanması için bu konuda derhal ciddi adımlar atılmalı ve asgari ücretli insanlarımızın yaşamlarını sürdürebilecekleri gerçek bir değere kavuşturulmalıdır" dedi.



Karaçanta, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Yaşamakta olduğumuz güzel Kars'ımızda, temizlik hizmetinden, yol yapımına, oyun alanları, parklar, toplu taşıma, alt yapı hizmetlerinde işçilerimizin emekleri çok büyüktür. Toplumun her kesiminde üreten ve hizmet sunan işçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmek, haklarını savunmak amacı ile kutladıkları 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarını diliyorum." - KARS