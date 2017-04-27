Başkan Karabağ, "Bayraklı'da Kendiliğinden Dönüşüm Gerçekleşecek"

İlçede faaliyet gösteren derneklerin başkanlarını makamında konuk eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, göreve geldikten sonra ilçedeki sıkıntıları bir bir çözdüklerini söyleyerek, imar revizyonlarıyla kendiliğinden dönüşümü sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.



Bayraklı'da faaliyet gösteren 20 derneğinin başkan ve yöneticileri Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı makamında ziyaret etti. Karabağ, tüm derneklerin her zaman yanında olduğunu söyledi, ilçede yapılan yatırımları anlattı. Karabağ, kendiliğinden dönüşüm için gerçekleştirilen imar revizyon planlarıyla ilgili yeni çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Tepekule ve Çay mahallerinde bu çalışmaları tamamladık, meclisimizden geçirdik. Şimdi sıra diğer mahallerimize geldi. Gecekondularda ulaşım, yeşil alan, otopark, sosyal donatı alanı yetersizliği bu değişikliklerle çözüme kavuşacak" dedi.



Başkan Karabağ, yeni hizmet binasının inşaatını tamamlayarak faaliyetlerini burada sürdürdüklerini belirterek, "Otoparkta bir düzenleme yaptık. Binanın bahçesine bir Atatürk büstü dikeceğiz. Törenlerimizi burada yapmak istiyoruz. Buranın yapımında zeminle vakit kaybedildi. Yaklaşık bir sene çamur çıkarıldı. Zeminin izolasyonu için ABD'den malzeme getirdik" diye konuştu.



Mahallerde yapılan yatırımları da anlatan Hasan Karabağ, belediye olarak her zaman derneklerin yanında olduklarını söyledi. Başkan Karabağ'ın konuşmasının ardından dernek başkanları söz alarak, belediyenin yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - İZMİR