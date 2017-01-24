Başkan Karabacak, "Referanduma Hazırız"

AK Parti Darıca Bağlarbaşı mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi'nde konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, nisan ayında yapılması planlanan referanduma hazır olduklarını söyledi.



Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde yapılan Genişletilmiş Danışma Meclisi'ne partililer yoğun ilgi gösterirken, Başkan Karabacak, 13 yıllık süreçte ilçeye birçok önemli projeyi kazandırdıklarını söyledi. Başkan Karabacak, "Nisan ayında anayasa değişikliği ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili olarak yapılması planlanan referandum öncesi çok şükür torbamız dolu. Yaptığımız ve yapacağımız projelerle partimizin belirleyeceği tarihte çalışmalarımıza başlayacağız. Seçim döneminde de rahatlıkla halkımıza çıkıp neden 'evet' diyeceğimizi anlatacağız ve inanıyorum ki Darıca'dan yüzde yetmişler seviyesinde 'evet' oyuyla referandumu tamamlayacağız" diyerek sözlerini bitirdi.



Bağlarbaşı mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi'nde bir de konuk belediye başkanı ağırlandı.15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in doğup büyüdüğü yer olan Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Belde Belediye Başkanı İleri Koçak toplantıya katıldı. Başkan Koçak'a "Gönül Birliği Kapısı Maketi" takdim eden Başkan Karabacak, "15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Darıca Belediyesi olarak bu yıl 1000 öğrencimizi Şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine ziyarete götürdük, bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bizleri orada en iyi şekilde ağırlayan başkanımız İleri Koçak Beye sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Şehrimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz" dedi. - KOCAELİ