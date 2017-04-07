Başkan Karabacak, Gençlerle Buluştu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 14. Gençlik Buluşması kapsamında gençlerle bir araya geldi.



Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde 14. Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Biz 15 Temmuz'da canı pahasına vatanına sahip çıkan gençlerimize inanıyoruz, ülke yönetiminde de yer almaları gerektiğini söylüyoruz" dedi.



Başkan Karabacak, 16 Nisan'da yapılacak referandum un ardından yapılacak anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 18 yaşına ineceğine dikkat çekerek, "18 yaşında yasal sorumluluk verilen bir kişiye, askere gönderilen bir kişiye seçilme hakkının da verilmesi gayet normal. Eğer sen 18 yaşındaki gence bu kapıları açmazsan, bu gençlere güvenmediğini gösterir. Biz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Bizim bu gençlerimiz Çanakkale'de bütün haçlı ittifakının karşısına dikilmiş gençlerdir, o günün şartlarında Kurtuluş Savaşına tanıklık eden gençler vardı. Bugün de 15 Temmuz darbe girişimine şahit olmuş, o gece tankın önüne, topun önüne atlayan gençlerimiz vardı. Uçaklara karşı silahsız bir şekilde vatanını savunan gençlerimiz vardı. Biz şimdi bu gençlere nasıl güvenmeyelim, bu gençlerimiz ülke yönetiminde söz sahibi olabilir mi, evet pekala olabilir. İşte bu yüzden gençlerimizin de temsil hakkını sonuna kadar savunuyoruz. 16 Nisan'da güçlü bir Türkiye için hep birlikte evet diyoruz. Sizlerden de destek bekliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ