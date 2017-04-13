Başkan Karabacak "Evet Diyen de Hayır Diyen de Bizimdir"

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 16 Nisan'da yapılacak referandum a ilişkin olarak "Terör örgütleri ve destekçilerini bir tarafa bırakalım, onun dışında evet diyen de hayır diyen de bizim vatandaşımızdır, herkesin demokratik hakkına saygı duyarım" dedi.



Atölyede çalışan personeli ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak öğle yemeğini işçilerle birlikte yedikten sonra, işçilerle bir süre sohbet etti.



Başkan Karabacak, yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığı sisteminin millet tarafından onaylanmasıyla birlikte Türkiye'nin artık koalisyonlu dönemleri geride bırakacağına vurgu yaparak, "Yeni yönetim sistemiyle birlikte iş dünyamız istikrara kavuşacak. Uzun soluklu hükümetlerle birlikte sanayicimiz de güçlenecek, siz üreten vatandaşlarımız da güçlenecek. Türkiye olarak hep birlikte kazanacağız. Biz 80 milyon biriz ve beraberiz, ayrımız gayrımız yok, bu bir parti seçimi değil, bu bir yönetim sistemi seçimidir. Burada içişlerimize karışan ve bakanlarımızla yurttaşlarımıza faşist davranışlarda bulunan Avrupa ülkelerini, terör örgütlerini ve destekçilerini bir tarafa bırakıyorum. Partisinin liderine inanan veya mevcut sistemden memnun olup ta yeni sisteme hayır diyen vatandaşlarımıza ve demokratik haklarına saygı duyuyorum. Evet oyu veren de hayır oyu verende bizim gözümüzde birdir. İnşallah 16 Nisan ülkemiz adına güzel sonuçlar doğuracaktır. Sizlere işlerinizde kolaylıklar diliyorum" dedi. - KOCAELİ