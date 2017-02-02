Başkan Karabacak Çalışmaları İnceledi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Başkan Yardımcısı Mustafa İltekin ve ilgili müdürlerle birlikte ilçede devam eden çalışmaları inceledi.



İlk olarak yapımı devam eden Darıca İskoliye Mektebi ve Tekel Binası Restorasyon Uygulama Proje çalışmalarını inceleyen Başkan Karabacak, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. 2015 yılının son aylarında yapımına başlanan projenin önemli bir bölümünün tamamlandığını ifade eden Başkan Karabacak, Ağustos ayında projenin tamamlanarak hizmete açılacağını müjdeledi.



Başkan Karabacak, daha sonra askeri alanın yan tarafında inşaası devam eden Sosyal Tesisler'de incelemelerde bulundu. Darıca Belediyesi olarak "uygun fiyat, kaliteli hizmet" anlayışıyla hizmet veren sosyal tesislere yaz aylarında bir yenisinin daha ekleneceğini söyleyen Başkan Karabacak, "Farklı bir konsepte yaz aylarına girmeden halkımızın hizmetine sunacağımız yeni sosyal tesislerimiz, diğer tesislerimiz gibi şehrimize değer katacak. Halkımızın boş vakitlerini geçirebileceği bu tür tesisleri daha da artırarak özellikle sahil kesimlerini dört mevsim halkımızın kullandığı alanlar haline dönüştereceğiz" dedi.



Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi Mahallesi'nde devam eden parke serim çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Karabacak, kış ayları olmasına rağmen, Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Karabacak, "Özellikle halkımızın taleplerini de dikkate alarak, kış ayları olmasına rağmen acil müdahale gerektiren noktalarda tadilat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış aylarında asfalt üretilmediğinden dolayı ara verdiğimiz asfalt serim çalışmalarımız mart ayından itibaren devam edecek" ifadelerini kullandı.



Son olarak Bayramoğlu Balyanoz Koyu Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Karabacak, "Çalışmalar tamamlandığında ilçemize yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Özellikle Bayramoğlu, Piri Reis ve Emek Mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde olacak Balyanoz Koyu Projesi, Bayramoğlu sahillerimize değer katacak önemli bir proje. İçerisinde sosyal tesisler, spor alanları, çocuklara yönelik parklar, dinlenme alanları vb. birçok aktiviteyi barındıracak projemiz yaz aylarında halkımızın hizmetinde olacak" dedi. - KOCAELİ