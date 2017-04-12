Başkan Karabacak: "16 Nisan Milat Olacak"

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ev sohbetlerinde yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında açıklamalarda bulunarak, vatandaşlardan destek istiyor.



Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, seçimler öncesi Türkiye üzerinden oynanan oyunlara dikkat çekerek, "Bugün Müslüman coğrafyasında felaketler yaşanırken, gözler Türkiye'nin üzerinde. Her geçen gün gelişen ve değişen Türkiye'nin önünü kesmek ve bölgesinde lider ülke olmasının önüne geçmek istiyorlar. İşte bunun için ülkemizi hedef alıyorlar. Dün yenilmez dedikleri donanmalarıyla, ordularıyla topraklarımızı işgale gelmişlerdi. Bugün de terör örgütleriyle iş birliği yaparak, ekonomiyi, diplomasiyi silah gibi kullanarak niyetlerini ortaya koyuyorlar. Hayır cephesine bakacak olursak dışarıda Almanya'sı, Hollanda'sı başta olmak üzere Avrupa Birliği üyeleri, içeride PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütleri bu yeni anayasaya hayır diyor. Ama ben inanıyorum ki istiklalini ve istikbalini düşünen halkımız sandıkta bunlara gereken cevabı en iyi şekilde verecektir. 16 Nisan ülkemiz için yeniden doğuşun, yeniden yükselişin tarihi olacaktır. Güçlü iktidarlar ve güçlü Türkiye için 'evet' diyoruz. Sizlerden de evet demenizi istiyoruz." diyerek vatandaşlardan 16 Nisan'da destek istedi. - KOCAELİ