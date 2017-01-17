Başkan Karaaslan, Atılım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencileri ile Buluştu

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. Sınıf öğrencileri Uçhisar Kent Meydanı konulu projelerini sundu.



Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlileri Y. Mimar Belamir Köse, Y. Mimar Özge Selen Duran, Mimar Hasan Özbay, Mimar Ercan Çoban, Mimar Faruk Eşim ve Mimar Hakan Evkaya'nın jüri olarak yer aldığı sunumda, 3. Sınıf öğrencileri, Uçhisar Kent Meydanı için hazırladıkları projeleri anlattı.



Geçtiğimiz Ekim ayında Uçhisar'a proje hazırlıkları için gelen ve Başkan Karaaslan'dan meydan projelerini hazırlamak için bilgiler edinen öğrenciler, 5 ay içinde Uçhisar Kent Meydanı ile ilgili proje çalışmalarını tamamladılar.



Başkan Karaaslan, bu çalışmalarda katkı veren başta Atılım Üniversitesi Rektörlük temsilcilerine ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Lökçe'ye teşekkür etti. - NEVŞEHİR