Başkan Kara Lösemi Hastası Çocuğa Bisiklet ve Tablet Hediye Etti

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 5 yıldır lösemi hastası olan Furkan Hasanceli'ye bisiklet ve tablet hediye etti.



Kilis'te 5 yıldır lösemi hastası olan Furkan Hasanceli, Belediye Başkanı Hasan Kara'ya mesaj atarak tablet istedi. Belediye Başkanı Kara ile eşi Gülsen Kara, lösemi hastası olan Furkan Hasanceli'yi evinde ziyaret ederek, hem bisiklet hemde tablet hediye etti.



Furkan Hasanceli, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara'ya gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - KİLİS