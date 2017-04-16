Başkan Kara Eşi ile Birlikte Oyunu Kullandı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eşi Gülsen Kara ile birlikte oyunu kullandı.



Belediye Başkanı Kara ile eşi Gülsen Kara, Ferhat Koçarslan İlkokulundaki 1035 No'lu sandıkta 'Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy kullandı. Belediye Başkanı Kara, oyunu kullandıktan sonra sandıkları gezerek görevliler ile vatandaşlarla sohbet etti. - KİLİS