Başkan Kamil Saraçoğlu: Referandumda Yüzde 85'i Geçeriz

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Nisan ayında yapılacak olan referandumda Kütahya'daki 'evet' oylarının yüzde 85'i geçeceğini tahmin ettiğini dile getirdi.



İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'yi ziyaret eden Başkan Saraçoğlu, Türkiye genelinde yüzde 55 ile 60 arasında bir 'evet' oyunun çıkmasını beklediğini ifade etti.



Sürecin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Saraçoğlu, "Nisan ayın da yapılacak olan referandumdan başarılı bir şekilde çıkacağımızdan hiç şüphemiz yok. Süreç için plan ve programlarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyoruz. Yeni anayasa ve başkanlık sürecinizin yararlı olmasını diliyor, bu süreçte gece gündüz birlikte, tek bir vücut şeklinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Her şey güçlü bir Türkiye içindir. Yolumuz açık bahtımız ak olsun inşallah. Bizler makam için gelmedik. Bizi seçenlere hizmetkar olarak geldik. Biz milletimize hizmetkarı olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir zaman bizlerden desteğini esirgemeyen milletimize teşekkür ediyorum. Kütahya'da referandumda yüzde 85 ile 88 arasında 'evet' oyu çıkacağını öngörüyorum. Türkiye genelinde de yüzde 55 ile 60 arasında bir evet' oyu çıkar" diye konuştu.



Saraçoğlu, referandum sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da Kütahya'ya gelerek halkla buluşacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi. (EFE) - KÜTAHYA