Başkan Kamil Saraçoğlu Oyunu Emine Arıoğul İlkokulunda Kullandı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Anayasa değişikliği halkoylaması kapsamında oyunu Emine Arıoğul İlkokulunda kullandı.



Başkan Saraçoğlu, babası Ali Saraçoğlu, annesi Şükriye Saraçoğlu ve eşi Aysel Saraçoğlu, oy verme işlemini, saat 13.00'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki Emine Arıoğul İlkokulunda 1230 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.



Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Saraçoğlu, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.



Saraçoğlu, oy verme işlemlerinin ardından bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı. (EFE) - KÜTAHYA