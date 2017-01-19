Başkan Saraçoğlu: Kayak Merkezi'nin Desteğimiz Sürecek

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin tanıtımı ve geliştirilmesi için desteklerinin süreceğini kaydetti.



Başkan Kamil Saraçoğlu, "Kütahya'mızın doğal güzelliklerini anlatmak ve tanıtmak bizim için çok önemli. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin son 6 yılda kat ettiği mesafe oldukça önemli. Murat Dağı'nın ayrı bir özelliği de var; Ege Bölgesi'nin kayak yapılan tek merkezi. İzmir, Uşak, Denizli, Manisa'nın çok kolay ulaşabileceği bir konumda. Gediz Belediye Başkanımız Mehmed Ali Saraoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin tanıtımı için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. (EFE) - KÜTAHYA