Başkan Kalın'dan Şükranlılar Derneğine Ziyaret

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Şükranlılar Derneği'ni ziyaret etti.



Dernek Başkanı Kadir Ay ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kalın, lavantalı helva, yoğurt ve çayın tadına baktı. Bölgede ekimine başlanılan lavantanın kısa bir süre sonra bölgenin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Kalın, samimi ve sıcak misafirperliklerinden dolayı Dernek Başkanı Kadir Ay ve dernek üyelerine çok teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajının ardından Başkan Kalın, "Rabbim birlikteliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın" temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR