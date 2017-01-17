Başkan Kale, Duyarlı Öğrencileri Ödüllendirdi

Değerler eğitimi kapsamında "Cömertlik ve Yardımlaşma" konusunu işleyen Hürmüs Ayaydın İlkokulu 2. Sınıf Öğrencileri topladıkları giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı İBSHA'ya teslim etti.



Minik öğrencilerin bu duyarlı davranışlarından dolayı büyük bir memnuniyet duyan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, öğrencileri okullarında ziyaret ederek birer adet Tangram Ahşap Zeka Oyunu Seti hediye etti.



Ziyaret esnasında öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Kale; "Yaşınız küçük ama yürekleriniz kocaman. Sizlerin bu davranışı bizi onurlandırmıştır. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.



Millet olarak birlik beraberlik ve yardımlaşma geleneğinden geldiklerini dile getiren Okul Müdürü Kenan Çalışkan ise Başkan Kale'nin okula yaptığı ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyerek Başkan Kale'ye teşekkür etti.



"Okulumuzun İhtiyaçlarını Gidereceğiz"



Ziyaret sonrası Okul Müdürü Çalışkan ile bir süre sohbet eden ve okul hakkında bilgiler alan Başkan Kale, "Daha önce bu okulumuzun bahçe düzenlenmesi, orta refüj çalışmasının yapılması ile parke taşı döşeme işlerini gerçekleştirmiştik. Bugün de bahçe duvarları ile demir korkululuklara ihtiyaç duyulduğunu öğrendik. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sorunu da çözüme kavuşturacağız. İncirliova Belediyesi olarak elimizdeki imkanlar doğrultusunda eğitim ve öğretime destek vermeye her zaman devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN