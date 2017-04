Başkan Kale'den Cihanbeyli Halkına Teşekkür

Konya'nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, 16 Nisan Halk Oylamasında anayasada yapılan değişikliklere destek veren Cihanbeyli halkına teşekkür etti.



Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, halk oylaması sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle gelen yeniliklerin, artık tüm milletin hizmetinde olduğunu belirten Başkan Kale, milletimizin yeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçme kararını verdiğini kaydetti.



Halk oylaması çalışmaları kapsamında Cihanbeyli'de canla başla yeni ve büyük Türkiye için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kale, "Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Cihanbeylimizde gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmadık. İlçemizi karış karış dolaşarak yeni sistemin gerekliliğini anlattık. Milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımız, belediye başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızla el ele vererek ilçemizden güçlü bir 'Evet' çıkması için verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Şimdi görüyoruz ki yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık. İlçemiz, anayasada yapılan değişikliklere tam destek verdi. Gerek taşra mahallelerimizde ve gerekse de ilçe merkezimizde yüksek bir oranda sandıktan 'Evet' oyu çıktı. Yüzde 60 üzerinde verilen bu destek bizleri hayli mutlu etti" dedi.



"Şereflikoçhisar'a teşekkür"



Halk oylaması öncesinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bazı mahallelerde de 'Evet' çalışmasına katıldığını hatırlatan Başkan Kale, bu bölgede de 'Evet' oylarının beklentilerin üzerinde çıktığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kale, "Halk oylaması öncesi Şereflikoçhisar'da vatandaşlarımızdan 'Evet' sözü almıştık. Özellikle Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin yoğun çalışma yaptığı bölgede halkımız 'Evet' yönünde tercihini kullanmış ve bizleri son derece mutlu etmiştir. Ben Şereflikoçhisarlı kardeşlerime de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Türkiye için bir dönüm noktası olan 16 Nisan referandumunun sağduyu içerisinde ve büyük bir demokratik olgunlukla geçtiğini ifade eden Başkan Kale, "Cihanbeyli'de sürekli iç içe olduğumuz vatandaşlarımızla bu vesileyle bir kez daha buluştuk. Evlerine, mahallelerine misafir olduğumuz hemşehrilerimizin büyük ilgisiyle karşılaştık. Halkımızın belediye çalışmalarından duydukları memnuniyet de bizleri ayrıca mutlu etti. Şimdi daha çok çalışma ve yaptığımız hizmetlerin kat be katını milletimize kazandırma vaktidir. Halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Onların hizmetkarı olan bizler de çalışma azim ve kararlılığımızı sürdürmekteyiz. Her şey Cihanbeylimiz için, her şey daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye için, her şey lider ülke Türkiye için" diye konuştu. - KONYA