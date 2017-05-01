Başkan Kale 1 Mayıs'ı İşçilerle Birlikte Kutladı

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını İncirliova Belediyesi çalışanlarıyla birlikte kutladı.



Park İncirliova Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Kale; "İncirliova Belediyesi olarak 3 yıllık hizmet dönemimizi geride bıraktık. Bu süre zarfında siz değerli işçi kardeşlerimin emek ve özverili çalışmalarıyla ilçemize güzel hizmetler kazandırdık. Tüm çalışanlarımızla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. İncirliova bizim evimiz. Bizler de büyük bir aileyiz. Bu birliktelik çerçevesinde halkımızın bizden beklediği iş ve hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Siz değerli işçi kardeşlerimle birlikte olmaktan onur duyuyorum. İnşallah, daha güzel yarınlarda buluşacağız. Hepiniz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma kutluyorum" dedi.



İşçilerden Kale'ye Teşekkür



Düzenlenen kahvaltı sonrası belediye işçileri adına kısa bir konuşma yapan İncirliova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Mustafa Taşkın; "İncirliova Belediyesi çalışanları olarak büyük bir ailenin fertleri olduğumuzu hiçbir zaman unutmadık. Sizlerin de her fırsatta yanımızda olduğunu görmek bizleri mutlu etmektedir başkanım. Bu güzel organizasyondan dolayı tüm çalışanlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN