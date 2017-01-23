Başkan Kahtalı, "Chp Hayırlı Olan Her Şeye Hayır Dedi"

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, "CHP bugüne kadar halk için hayırlı olan ne varsa ona hayır dedi. Bu seferde farklı bir şey yapacaklarını beklemiyoruz" dedi.



AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, anayasa değişikliği için yapılması planlanan referanduma hazırlık çalışmaları ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.



Teşkilat olarak hazırlıklara günler öncesinden başladıklarını belirten Başkan Kahtalı, "Malatya'nın 13 ilçesinin tamamını ne kadar mahallemiz varsa ilçemiz varsa hepsini ziyaret edip referandumla ilgili ülkemizin önüne gelen yeni anayasanın ne anlama geldiğini neyi ifade ettiğini anlattık. Bundan sonraki süreçte de inşallah Cumhurbaşkanımızın onaylamasının ardından referandum süresi başlamış olacak. 60 gün içerisinde biz propagandamızı yapacağız. Bununla ilgili sözün sahibi olan millete gideceğiz. 367 de almış olsaydık. Referanduma gitmeye gerek kalmamış olsaydı dahi yine gideceğimizi söylemiştik. Bu ülkenin gerçek sahibi olan millete gideceğiz hazırlamış olduğunuz 18 maddelik anayasayı değişikliğini halkımız onaylayıp onaylamayacağını hakkın sahibi olan bu milletin kendisine soracağız "diye konuştu.



CHP'nin anayasa referandumundaki tavrını da eleştiren Başkan Kahtalı, "Bu süreçte CHP'nin tavrı ortadaydı. Akıl almaz anlamsız direnişler gösterdiler. Kendi genel başkanları referandum sürecinden önceki bu anayasa değişikliğini konuşulacağı tarih ile ilgili nasıl davranacağımızı görecekler dedi. ve bunu da gördük gerçekten ısırmaya kadar yumruk atmaya kadar her türlü akıl almaz kabine girip çıkmama gibi böyle anlamsız şeyler yaptılar. Bundan sonrasında da aynı tavrı sürdüreceklerinden şüphemiz yok. Biz halkın iradesinin yansıyacağı bir sandık ortaya koyacağız. Halk kendi iradesini orada kullanacak. Kendi eğer bunu benimsiyorsa bunun ülkemiz için vatanımız için Allah'tan aşağı bu ülkeye bel bağlamış mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiş bu ülkenin çıkarı için inanıyorsa bunu onaylayacak. Yoksa hayır diyecek. Bu halkın kendi kararı bununla ilgili CHP bugüne kadar halka rağmen siyasetini sürdürürdü. Bundan sonrada sürdüreceğinden şüphemiz yok. Halk için hayırlı olan ne varsa ona hayır dediler. Bu seferde farklı bir şey yapacaklarını beklemiyoruz. Özellikle Sayın Devlet Bahçelinin duruşu gerçekten devlet duruşuydu. Ülkemiz için bir çıkmaza girmesin diye bu sürece büyük bir destek verdi. Bundan dolayı MHP camiasına ve Sayın Bahçeliye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA