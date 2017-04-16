Başkan Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş oylarını kullandı

Başkan Kadir Topbaş, "16 Nisan Ulusumuzun yeni ufuklara açılacağı bir kapı demektir"



İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, eşi Özleyiş Topbaş ile birlikte 1277 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminden sonra açıklamalarda bulunan Başkan Kadir Topbaş, "16 Nisan tarihlerden bir tarih değil, günlerden bir gün değil. Ulusumuzun yeni ufuklara açılacağı bir kapı demektir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eşi Özleyiş Topbaş'la birlikte saat 15.00 sıralarında Referandumda oyunu kullanmak üzere Florya'da bulanan Murat Kölük İlkokuluna geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Topbaş, vatandaşlarla sohbet etti. Oy kullanmak üzere 1277 no'lu sandığa giden Başkan Topbaş, sandıkta bulunan görevlilerle selamlaşarak katılımlar hakkında bilgiler aldı. İlk olarak Özleyiş Topbaş, ardından ise Başkan Kadir Topbaş oy pusulasını alarak kabine gitti ve oyunu kullandı.

"16 Nisan Ulusumuzun yeni ufuklara açılacağı bir kapı demektir"

Oy kullanma işleminin ardından okulun dışında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "16 Nisan tarihlerden bir tarih değil, günlerden bir günde değil. Ulusumuzun yeni ufuklara açılacağı bir kapı demektir. İçeride sandık başkanından aldığımı bilgiye göre de ciddi bir katılım var. Bu da milli iradenin sandığa yansıması, vatandaşların hassasiyetinin göstergesi var. Bundan dolayı çok memnunum. Bundan sonra ki süreçte değerlendirmeler yapılacak ve inanıyorum ki milletimiz her daim her sandıkta o kadar hassas terazi var ki, onun sonuçlarını güveniyorum, bunu samimiyetimle söylüyorum" dedi.

"Kenetlenerek geleceğe yürümemiz bilinciyle dünyaya mesaj vermemiz gerekiyor"

Seçim sürecinde gerekli açıklamaları yaparak tavsiyelerde bulunduklarını ifade eden Başkan kadir Topbaş, "Siyasiler gereken konuşmalarını yaptılar, insanlara bu konularda tavsiyelerde bulunduk. Bundan sonra söz milletin dedik ve sonuçta milletin hassasiyetinin sandığa yansıması ve arkasından yeni bir geleceğin başlaması demektir. Tabi özellikle şunu da söylemek isterim, sonuç itibariyle anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak önümüze geldi. Bunun arkasından 17 Nisan 2017'de Türkiye'de bir kardeşlik atmosferinin oluşması, sen ben demeden, ötekileştirmeden siyasi kimlikler bir tarafa bırakılarak, etnik ayrımlar yapılmaksızın, 80 milyonluk bir aile olduğumuzu ve kenetlenerek geleceğe yürümemiz bilinciyle dünyaya mesaj vermemiz gerekiyor. Güçlü bir Türkiye'yi yapmak zorundayız. Değişen bir dünya var, dünya ciddi bir değişim içinde bu değişime ayak uydurmak hatta geçmek zorundayız. Muasır medeniyetler seviyesine birlikte olduğumuz zaman başarırız. Birlikte olduğumuz zaman karşımızda hiçbir engel bizi durduramaz. Umutluyum gelecek farklı olacağını tahmin ediyorum ve tüm yurttaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Topbaş, okuldan çıktıktan sonra vatandaşlarla sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.