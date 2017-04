Başkan Kadıoğlu, Caferi Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

Caferi vatandaşlarla biraraya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Yer altı zenginliklerine ve boğazlara hükmetmek isteyenler, bizi bölüp parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar" dedi.



Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Muhammed Mustafa İlim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde Caferi vatandaşlar ile sohbet programında bir araya geldi. Caferi vatandaşlar ile sohbet programında yeni anayasa değişikliğinden bahseden Kadıoğlu, "Bu ülkenin patronu artık, millet olmalı" dedi.



"Bizi bölüp parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar"



Sözlerine devam Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Yer altı zenginliklerine ve boğazlara hükmetmek isteyenler, bizi bölüp parçalamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kardeş kavgası çıkarttılar ve bizleri birbirimize düşürdüler. Kavga, dövüş içerisinde koalisyonların yaşanmaması için bu sistemi değiştirmeliyiz. Bizim vatandaşlarımız bu sistem ile yönetilmemelidir. 15 Temmuz'da olduğu gibi dik durmalı ülkemizi kavgalardan kurtarmalı ve daha güçlü bir ülke hale getirmeliyiz. Biz dik durmazsak, bu toprakları bize yar etmeyecekler" dedi. - İSTANBUL