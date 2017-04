Başkan Kadıoğlu: "Bizim Asıl Hikayemiz, Asıl Gerçeğimiz Türkiye'dir"

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu katıldığı bir programda, "Bizim asıl hikayemiz, asıl gerçeğimiz Türkiye'dir. 16 Nisan'da bu ülkenin şahlanması için ve daha güçlü bir ülke için Türkiye demeliyiz" dedi.



Memur-Sen ve Sağlık-Sen işbirliğinde Esenyurt Nikah Sarayı'nda gerçekleşen kahvaltı programında 16 Nisan referandum gündemi ele alındı. Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Sağlık- Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Esenyurt AK Parti İlçe Başkanı Şenay Değer, Memur-Sen yetkilisi Durali Baki, sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı.



"Ülkemizi daha güçlü bir hale getirmeliyiz, Yoksa bu toprakları bize yar etmezler"



"Biz dik durmazsak bu toprakları bize yar etmezler" diyen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Memur kardeşlerin siz her şeyi görüyor, biliyorsunuz. Bizim asıl hikayemiz, asıl gerçeğimiz Türkiye'dir. Ülkemiz var oldukça memurumuz da, hastanemiz de, polisimiz de olur. Ülkemizi kavgalardan kurtarmalı, daha güçlü bir hale getirmeliyiz. Yönetim değişikliği yapmak için mecburuz. Suriye'yi görüyorsunuz, yoksa bu toprakları bize yar etmezler. Tedbir almalı 16 Nisan'da bu ülkenin şahlanması için ve daha güçlü bir ülke için Türkiye demeliyiz"diye konuştu.



"Et ve tırnağın birbirinden ayrılmayacağını bir kez daha gösterdik"



Memur-Sen ailesi olarak ülkemizin son durumundan vazife çıkararak tüm Türkiye'yi geziyoruz, diyen Sağlık- Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Ülkemizin önünde yeni bir süreç var. Yakınlarda yaşadığımız 15 Temmuz olaylarını hatırlayacak olursak, 15 Temmuz süreci, Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Bu işgal girişimine karşı milletimiz, onurlu bir direniş göstererek ve ihanet çetelerine imkan vermeyerek, ülkesine, milletine ve geleceğine sahip çıktı. 102 sene önce Çanakkale'de nasıl savunduysak 15 Temmuz günüde aynı inançla bir kez daha ülkemizi işgal edemeyeceklerini, et ve tırnağın birbirinden ayrılmayacağını bir kez daha gösterdik. Bunlar yine bölmek parçalamak için gelecekler. Hepimiz, bundan sonra daha da çok çalışacak, daha da çok emek sarf edecek, kardeş kavgası başlatmak isteyenlere inat bu ülkenin birlik mayası, dirlik mayası ve çimentosu olmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği için evet diyoruz"



Programda açılış konuşmasını yapan ve Memur-Sen, insanı merkez alan bir sivil toplum örgütü ve ilklerin sendikasıdır diyen Durali Baki, "Çalışanların sorun ve sıkıntıları için, gayret gösteren, hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur. Memur-Sen, Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerinde her zaman taşın altına elini koymuş sendikadır. Bir daha kavga, dövüş içerisinde koalisyonların yaşanmaması için evet diyoruz. Daha istikrarlı bir ülke olmak için evet diyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği için evet diyoruz. 16 Nisan'da da Allah'ın izniyle inşallah bu referandum sürecini en iyi şekilde değerlendirecek ve ülkemize hak ettiği yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL